Napoli-Cagliari allo stadio Maradona le classi vincitrici del concorso Dietro Ogni Nome Nessun’Altra
Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre duecento ragazze e ragazzi coinvolti nel concorso “D.O.N.N.A. – Dietro Ogni Nome Nessun’Altra”, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Napoli con le Commissioni Istruzione e Pari Opportunità, hanno assistito questa sera alla partita Napoli–Cagliari dal settore riservato dal Comune di Napoli. Ad accompagnare le classi erano presenti la presidente del Consiglio comunale Enza Amato e il consigliere Walter Savarese d’Atri. L’iniziativa ha offerto agli studenti un’occasione per vivere un’esperienza collettiva al di fuori delle aule, valorizzando il percorso svolto sul tema delle pari opportunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
