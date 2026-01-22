A Muggiò passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Muggiò, la Fiamma olimpica attraverserà le strade del centro durante le tappe delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. In occasione di questo evento, alcune vie saranno temporaneamente chiuse al traffico per consentire il passaggio e garantire la sicurezza. La manifestazione si svolgerà tra il 3 e il 4 febbraio, prima di raggiungere lo stadio di San Siro il 6 febbraio, data di apertura ufficiale dei Giochi.

Nel totale sono 11 i comuni brianzoli attraverso i quali i tedofori porteranno la Fiaccola, che nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio passerà per Muggiò. A Muggiò il passaggio della Fiamma è previsto intorno alle17. Ad accompagnare la Torcia, così come ha dichiarato il Comune, ci saranno Tedofori di eccezione quali Paolo Nespoli, Filippo Tortu, Arianna Errigo e Diana Bianchedi. Il convoglio della Fiamma Olimpica arriverà a Muggiò da Nova Milanese, percorrendo via Foscolo.“La circolazione stradale - afferma il Comune - sarà temporaneamente sospesa durante il passaggio della Fiamma e dei tedofori, indicativamente tra le 17 e le 18.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Muggiò passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseA Muggiò, la Fiamma olimpica passerà nelle prossime ore, con alcune strade temporaneamente chiuse per l’evento.

