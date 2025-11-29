Si accende il Natale a Cesena con un omaggio ai versi della poesia Bello mondo di Mariangela Gualtieri
Cesena accende il Natale e illumina i suoi vicoli e le sue piazze. Sabato pomeriggio (29 novembre) la nuova illuminazione natalizia del centro storico è stata svelata al grande pubblico, incluso Corso Mazzini illuminato dai versi di “Bello mondo” della poetessa Mariangela Gualtieri nell’ambito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
