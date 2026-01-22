A Coiano la festa del ciclismo pratese 2025

A Coiano, nel Circolo Arci Casa del Popolo, si è svolta la Festa del ciclismo pratese 2025. L’evento ha riunito appassionati e rappresentanti del settore in un’occasione di condivisione e confronto, sottolineando il ruolo dello sport come elemento di coesione sociale. La manifestazione ha confermato l’importanza della cultura ciclistica nella comunità pratese, promuovendo valori di impegno e solidarietà.

Prato, 22 gennaio 2026 – È stata una vera e propria celebrazione dello sport e dei suoi valori più autentici la Festa del ciclismo pratese 2025, ospitata negli accoglienti spazi del Circolo Arci Casa del Popolo di Coiano, luogo simbolo di socialità e partecipazione. Una serata sentita, partecipata, che ha riunito dirigenti, atleti e appassionati, accomunati dalla stessa passione per la bicicletta vissuta come strumento di benessere, aggregazione e impegno civile. La Festa del ciclismo pratese 2025 Nel corso della manifestazione si sono svolte le premiazioni delle prime dieci società classificate nel Campionato Provinciale di Cicloturismo, realtà che durante l’intera stagione hanno saputo distinguersi non solo per i risultati, ma per la costanza, la presenza sul territorio e la capacità di fare gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Coiano la festa del ciclismo pratese 2025 Leggi anche: Ciclismo: al pratese Cataldo l'Oscar Tuttobici per la stagione 2025 Leggi anche: A Guazzini, Cataldo e Menici l'Oscar nel ciclismo pratese Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Sant’Antonio, la festa degli animali. Taglialegna in gara per il TriathlonPoggio a Caiano: esposizione di cavalli e pony, stand gastronomici, mercatino. La benedizione in piazza ... msn.com Immagini delle Festa di Sant’Antonio che si e’ svolta a Poggio a Caiano in provincia di Prato domenica 18 gennaio…una bella occasione per accendere le glorie del passato #NewsAgricoltura - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.