a coiano la festa del ciclismo pratese 2025

A Coiano, nel Circolo Arci Casa del Popolo, si è svolta la Festa del ciclismo pratese 2025. L’evento ha riunito appassionati e rappresentanti del settore in un’occasione di condivisione e confronto, sottolineando il ruolo dello sport come elemento di coesione sociale. La manifestazione ha confermato l’importanza della cultura ciclistica nella comunità pratese, promuovendo valori di impegno e solidarietà.

Prato, 22 gennaio 2026 – È stata una vera e propria celebrazione dello sport e dei suoi valori più autentici la Festa del ciclismo pratese 2025, ospitata negli accoglienti spazi del Circolo Arci Casa del Popolo di Coiano, luogo simbolo di socialità e partecipazione. Una serata sentita, partecipata, che ha riunito dirigenti, atleti e appassionati, accomunati dalla stessa passione per la bicicletta vissuta come strumento di benessere, aggregazione e impegno civile. La Festa del ciclismo pratese 2025 Nel corso della manifestazione si sono svolte le premiazioni delle prime dieci società classificate nel Campionato Provinciale di Cicloturismo, realtà che durante l'intera stagione hanno saputo distinguersi non solo per i risultati, ma per la costanza, la presenza sul territorio e la capacità di fare gruppo.

