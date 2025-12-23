A Guazzini Cataldo e Menici l' Oscar nel ciclismo pratese
Prato, 23 dicembre 2025 - È un terzetto quello che merita l’Oscar della stagione 2025 nel ciclismo pratese. Vittoria Guazzini, Lorenzo Cataldo e Pietro Menici, coloro che si sono imposti all’attenzione con alcune prestazioni eccellenti e vittorie di prestigio. La poggese Vittoria Guazzini ha allungato e impreziosito la sua straordinaria collana di successi con due medaglie d’oro, tre di argento, una di bronzo e il titolo italiano a cronometro individuale. Vittoria ha conquistato nell’inseguimento a squadre l’oro mondiale in Germania con le compagne della Nazionale e quello Europeo in Belgio. Protagonista anche nella staffetta mista a cronometro, ha ottenuto il bronzo mondiale in Cile nella Madison in coppia con Chiara Consonni, la sua splendida compagna della vittoria nel 2024 alle Olimpiadi di Parigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
