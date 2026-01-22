Apparentemente Hollywood va sul sicuro con le nomination agli Oscar 2026. Nelle categorie principali, infatti, va tutto secondo copione. Ma con una piccola sorpresa finale: I peccatori – Sinners fa la storia. Il film di Ryan Coogler con Michael B. Jordan nei panni del protagonista ha ricevuto l’astronomica cifra di ben 16 candidature. Non era mai successo che un film ne ottenesse così tante. E il numero stupisce ancora di più perché si tratta di un horror con i vampiri. Non certo un genere molto amato dall’Academy. Ma non sarà facile portare a casa l’Oscar più ambito, quello del Miglior film. Sulla loro strada, infatti, I peccatori – Sinners incontrano Una battaglia dopo l’altra (13 candidature totali). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - 16 nomination agli Oscar 2026 al film "I peccatori - Sinners": non era mai successo. Tra conferme e sorprese, ecco tutte le candidature

Oscar 2026, le nomination per ogni categoria. Il record dei Peccatori con sedici candidature. Non era mai successoEcco le nomination degli Oscar 2026, con alcune novità e record.

Oscar 2026: tutte le nomination: DiCaprio e Chalamet tra i migliori attori. Record di candidature per "Sinners"Sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, in programma il 15 marzo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Oscar 2026, le nomination presentate in diretta da Danielle Brooks e Lewis Pullman; Le nomination agli Oscar oggi alle 14,30. Sinners potrebbe fare la storia - SEGUI IN DIRETTA; Oscars 2026: Sinners stabilirà un nuovo record di nomination? – Notizie; Oscar 2026, scatta la fase decisiva delle nomination: i 5 giorni del voto.

Oscar 2026, tutte le nomination. Record di candidature (16) per Sinners – I peccatori di Ryan CooglerA nnunciate le nomination agli Oscar 2026 che si terranno il prossimo 15 marzo nello storico Dolby Theatre di Los Angeles con alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, il comico americano Cona ... iodonna.it

Nomination agli Oscar 2026: tutte le candidatureLa corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo: l’Academy ha svelato le nomination della 98esima edizione che si svolgerà il 15 marzo ... dire.it

Le nomination agli Oscar 2026 x.com

Oggi è il giorno delle nomination agli Oscar. Ehi, Academy! Siamo ancora in tempo per candidarci come miglior corto Fino al 14 febbraio tutto il catalogo NN (escluse le novità degli ultimi sei mesi) è in sconto del 20%. La promozione è attiva sul nostro sito, - facebook.com facebook