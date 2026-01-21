Il CIES pubblica la classifica dei migliori calciatori Under 22, evidenziando le giovani promesse più promettenti del calcio mondiale. In questa graduatoria, Yildiz supera Yamal, confermando il suo talento emergente. La Serie A si distingue con altri giovani di valore, sottolineando l’importanza del settore giovanile e il talento italiano nel panorama internazionale. Un riconoscimento che evidenzia le potenzialità dei giovani protagonisti del calcio di domani.

Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr., intanto è ufficiale un colpo in linea verde. Doppia mossa dei rossoblù in entrata Calciomercato Milan, Loftus-Cheek lascia i rossoneri? Voci a sorpresa, cosa è successo nelle ultime ore per il suo futuro Calciomercato Juve: Mateta ha preso una decisione, comunicato il suo futuro al Crystal Palace! Novità importantissime Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Yildiz supera Yamal! Ecco la classifica dei migliori Under 22 secondo il CIES

Leggi anche: Politano è il secondo miglior dribblatore d’Europa: solo Yamal lo supera

I supermercati e i discount migliori secondo i clienti: ecco la classifica completaEcco la classifica aggiornata dei supermercati, ipermercati e discount più apprezzati dai consumatori italiani.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Yildiz meglio di Yamal: ecco la classifica dei migliori Under 22Il CIES Football Observatory accende i riflettori sui migliori giocatori di campo under 22 che, nel corso dell’attuale o dell’ultima stagione completata, hanno inciso più dei loro stessi compagni di s ... corrieredellosport.it

Yildiz, sogno Golden Boy: il 10 della Juve scala l'Index, ecco con chi si gioca il titoloIl primo posto del Golden Boy Index è al momento di Yamal, il Golden Boy in carica che ha dominato la Liga e ha regalato spettacolo anche in Champions League. Lo spagnolo però, per la regola del ... tuttosport.com

Mio figlio dice che Yildiz può superare Del Piero Che gli dico… - facebook.com facebook

Kalulu più Yildiz, la Juve supera un grande Pisa per 2-0: i voti e le pagelle del match x.com