I supermercati e i discount migliori secondo i clienti | ecco la classifica completa
Ecco la classifica aggiornata dei supermercati, ipermercati e discount più apprezzati dai consumatori italiani. Questa analisi si basa su un’indagine condotta da Altroconsumo, che ha coinvolto oltre 22.000 cittadini, valutando aspetti come la convenienza dei prezzi e la qualità dei servizi. Un quadro utile per orientarsi nelle scelte quotidiane di spesa, con un’attenzione particolare alla soddisfazione dei clienti.
Quali sono i supermercati, gli ipermercati e i discount più apprezzati dai consumatori italiani? Prova a dare una risposta Altroconsumo, che anche quest'anno ha svolto un'indagine chiedendo a oltre 22mila cittadini le loro preferenze e le loro opinioni su elementi come la convenienza dei prezzi. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Supermercati e discount italiani, la classifica di Altroconsumo: i vincitori
Leggi anche: I migliori e i peggiori supermercati in Italia, scoperto il discount più amato
I supermercati più amati dagli italiani secondo Altroconsumo. La classifica 2026; I supermercati preferiti dagli italiani secondo Altroconsumo: vincono le insegne locali, la spesa online non decolla; I supermercati, discount e insegne locali più apprezzati dagli italiani: cosa premiano i clienti; Gli italiani e la spesa: il supermercato preferito è NaturaSì, tra i discount vince Eurospin.
I migliori e i peggiori supermercati in Italia, scoperto il discount più amato - Un sondaggio di Altroconsumo ha stabilità la classifica dei migliori supermercati in Italia: vince NaturaSì, Eurospin è il miglior discount ... quifinanza.it
I supermercati più amati dagli italiani secondo Altroconsumo. La classifica 2026 - Le insegne che superano i 75 punti conquistano un giudizio ottimo, quelle da 65 a 74 un giudizio buono, da 50 a 64 medio, sotto ... tg24.sky.it
Supermercati e discount italiani, la classifica di Altroconsumo: i vincitori - facebook.com facebook
Nell’approssimarsi delle festività, supermercati, stazioni, sale da concerto e media sono invasi dalle tradizionali “musiche di Natale”. Ma cosa si è realmente ascoltato nel mondo, dal Natale all’Epifania, nel corso dei secoli Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/4 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.