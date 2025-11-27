Non solo Xylella | una cartolina-manifesto per salvare la Piana degli Olivi Monumentali
OSTUNI - Grande partecipazione all'incontro pubblico promosso da Amo Puglia ieri, mercoledì 26 novembre 2025, presso il Palazzo Municipale di Ostuni, organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Albero d'Olivo Unesco e dedicato alla salvaguardia della Piana degli Ulivi Monumentali, uno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
La puntata di "Cartoline da qui" andata in onda il 29 ottobre in Zona Magazine . Si é parlato di Xylella sul Gargano con Franco Caputo della BioMasseria Sacco di Carpino che ringrazio per l'intervista. - facebook.com Vai su Facebook
Non solo Xylella: una cartolina-manifesto per salvare la Piana degli Olivi Monumentali - Incontro pubblico promosso da Amo Puglia, in occasione della Giornata Mondiale dell'Albero d'Olivo Unesco. Come scrive brindisireport.it
Ostuni lancia la cartolina-manifesto per salvare la Piana degli Olivi Monumentali - Successo per l’iniziativa pubblica in occasione della Giornata Mondiale dell’Albero d’Olivo UNESCO Grande partecipazione all’incontro pubblico promosso da A. manduriaoggi.it scrive
Nuovo appello di Helen Mirren, salvare gli ulivi dalla Xylella - "Dopo più di 10 anni ancora non si è riusciti a trovare una vera soluzione per la diffusione della Xylella che attacca gli ulivi. Si legge su ansa.it