Non solo Xylella | una cartolina-manifesto per salvare la Piana degli Olivi Monumentali

Brindisireport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - Grande partecipazione all'incontro pubblico promosso da Amo Puglia ieri, mercoledì 26 novembre 2025, presso il Palazzo Municipale di Ostuni, organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Albero d'Olivo Unesco e dedicato alla salvaguardia della Piana degli Ulivi Monumentali, uno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

