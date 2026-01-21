WWE European Tour | i risultati dello show di Bruxelles 20 01 26

Il tour europeo della WWE ha continuato il suo percorso a Bruxelles, in Belgio, il 20 gennaio 2026. Lo show si è svolto davanti a un pubblico numeroso e partecipe, offrendo momenti di intrattenimento e incontri di alta qualità. Questa tappa si inserisce nel programma di eventi che la WWE sta portando avanti in vari paesi europei, confermando l’interesse crescente per il wrestling professionistico nel continente.

Prosegue il tour europeo della WWE, che nella giornata del 20 gennaio 2026 ha fatto tappa a Bruxelles, in Belgio, davanti a un pubblico caloroso. La serata ha visto numerosi protagonisti salire sul ring, offrendo un mix di incontri singoli, match femminili e sfide di coppia. Nel corso dello show, IYO SKY ha ottenuto una vittoria importante contro Raquel Rodriguez, mentre Dragon Lee ha superato Xavier Woods in un incontro dinamico e ben accolto dal pubblico. Successo anche per Maxxine Dupri, che ha avuto la meglio su Roxanne Perez, così come per Liv Morgan, uscita vincitrice dal confronto con Lyra Valkyria.

