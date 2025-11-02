RISULTATI | WWE Saturday Night’s Main Event del 01.112025

La WWE torna con Saturday Night’s Main Event, in onda nella notte tra l’1 ed il 2 novembre dalle 00:00 italiane su ESPN negli Stati Uniti e su YouTube per il pubblico internazionale. Una card stellare che promette scintille con quattro match titolati, tra cui due cinture mondiali in palio. Il main event vedrà Cody Rhodes difendere l’Undisputed WWE Championship contro Drew McIntyre, con una clausola speciale voluta dallo scozzese: in caso di squalifica o count-out, l’American Nightmare perderà il titolo. Nel co-main event, CM Punk e Jey Uso si contenderanno il World Heavyweight Championship rimasto vacante dopo che Seth Rollins è stato spogliato della cintura a causa dell’infortunio causato dall’attacco di Bron Breakker e Bronson Reed. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Saturday Night’s Main Event del 01.11.2025