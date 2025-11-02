RISULTATI | WWE Saturday Night’s Main Event del 01.112025

Zonawrestling.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE torna con Saturday Night’s Main Event, in onda nella notte tra l’1 ed il 2 novembre dalle 00:00 italiane su ESPN negli Stati Uniti e su YouTube per il pubblico internazionale. Una card stellare che promette scintille con quattro match titolati, tra cui due cinture mondiali in palio. Il main event vedrà Cody Rhodes difendere l’Undisputed WWE Championship contro Drew McIntyre, con una clausola speciale voluta dallo scozzese: in caso di squalifica o count-out, l’American Nightmare perderà il titolo. Nel co-main event, CM Punk e Jey Uso si contenderanno il World Heavyweight Championship rimasto vacante dopo che Seth Rollins è stato spogliato della cintura a causa dell’infortunio causato dall’attacco di Bron Breakker e Bronson Reed. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

risultati wwe saturday night8217s main event del 01112025

© Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Saturday Night’s Main Event del 01.11.2025

Altre letture consigliate

risultati wwe saturday night8217sWWE: Risultati di WWE Saturday Night’s Main Event 01-11-2025 - Scopriamo insieme, tutti i risultati di Saturday Night's Main Event, show della WWE in onda tra pochissimi minuti ... spaziowrestling.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Risultati Wwe Saturday Night8217s