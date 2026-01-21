Volley serie A1 seconda vittoria consecutiva per l' Omag-Mt | le zie in lotta per difendere la categoria

L’Omag-Mt San Giovanni in Marignano ottiene la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie A1, battendo Il Bisonte Firenze con un risultato di 3-0. La squadra piemontese si conferma in buona forma nella 21ª giornata, consolidando la propria posizione in classifica e continuando a lottare per mantenere la categoria.

L’Omag-Mt San Giovanni in Marignano centra la seconda vittoria consecutiva imponendosi su Il Bisonte Firenze con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-18) nella 21esima giornata di serie A1. Prestazione solida e concreta per le marignanesi, con Alice Nardo eletta Mvp del match. Al termine della gara ha analizzato la prestazione Alessandro Zanchi, vice allenatore della Omag-Mt. Coach, una vittoria arrivata dopo pochi giorni e con poco tempo a disposizione per preparare la gara. Cosa l’ha soddisfatta maggiormente della prestazione? “Siamo contenti soprattutto dell’atteggiamento della squadra. Si è visto il lavoro collettivo che stiamo costruendo: dopo il rientro da Cuneo abbiamo avuto poco tempo sia per recuperare energie sia per allenarci, ma le ragazze sono rimaste lucide e hanno fatto le scelte giuste.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Volley serie A1, sfida di lusso per l'Omag-Mt: in un palasport tutto esaurito arriva il Vero Volley Milano

Volley serie A1, la Omag-Mt espugna il rettangolo di Cuneo e ora punta alla rimonta in chiave salvezzaLa Omag-Mt San Giovanni in Marignano conquista una vittoria importante in Serie A1 di volley, imponendosi per 3-0 sul campo di Cuneo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Serie A1 Tigotà – San Giovanni lotta, Macerata vince: finisce 2-3 a Cervia dopo una maratona di due ore e mezza; La Numia Vero Volley Milano sfida Cuneo nel turno infrasettimanale di Serie A1 Tigotà; La grande notte della pallavolo. Al Pala BigMat arriva Novara; Club Italia nella Pool Salvezza: le squadre avversarie e i numeri.

Volley: il martedì di campionato in A1 femminileLa Savino Del Bene Volley conquista la vittoria al PalaFacchetti di Treviglio, superando il Volley Bergamo con un secco 3-0 e confermandosi tra le grandi protagoniste della Serie A1. Nel primo set, ... nove.firenze.it

La Igor Volley di scena a Scandicci nel big match di Serie A1Dopo la sfida all’ultimo colpo in casa del Fenerbahce, per la Igor Volley Novara è arrivato il momento di tornare a calcare i campi della Serie A1 Tigotà. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi saranno ... lavocedinovara.com

Differita Volley serie A2 femminile - stagione2025/26 PanBiscò SSD Leonessa Altamura Volley VS Volley Offanengo Martedì 20 gennaio dalle 23:00 su Teleregione Segui su: canale 77 del DTT streaming su www.teleregionecolor.com/teleregione-liv facebook