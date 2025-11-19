Violenza sessuale in un bar a Torino una 17enne chiede aiuto a un' amica | rubati anche soldi borsetta e telefono

A Torino, una ragazza di 17 anni ha raccontato di essere stata abusata nel bagno di un bar di via Tripoli. È successo nella notte tra il 17 e il 18 novembre, poco prima che le volanti della polizia arrivassero nel locale in cui si sarebbe consumata la violenza, allertate da un’amica della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Violenza sessuale in un bar a Torino, una 17enne chiede aiuto a un'amica: rubati anche soldi, borsetta e telefono - A Torino, una ragazza di 17 anni ha raccontato di essere stata abusata nel bagno di un bar di via Tripoli. Lo riporta torinotoday.it

Abusata nel bar a 17 anni, “Fermo, così mi stupri”. L’amica sente le urla e dà l’allarme - Poche parole, urlate da una ragazza di 17 anni nel bagno di un bar di via Tripoli, a Torino. Segnala torino.repubblica.it

