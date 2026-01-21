Violento pestaggio 31enne in ospedale

Nella tarda serata di domenica, nei pressi di un locale ad Albinea, si è verificata una violenta aggressione che ha coinvolto un 31enne. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. L'episodio sta attualmente sendo oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine.

Una violenta aggressione si è svolta nella tarda serata di domenica nei pressi di un locale di Albinea, Comune ad una manciata di chilometri da Reggio Emilia. Al termine di un litigio di cui non è chiara la dinamica, un 31enne è stato brutalmente pestato da alcuni ragazzi- almeno tre-uno dei.🔗 Leggi su Parmatoday.it Violento pestaggio in via Gandhi. Cinque aggressori ancora in fuga. I carabinieri setacciano i videoNella zona di via Gandhi si è verificato un grave episodio di violenza, con un pestaggio che ha coinvolto due persone. Leggi anche: Circondato, accoltellato e picchiato: il video del violento pestaggio contro lo studente rimasto invalido a Milano La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Aggressione Ospedale Vigevano #virale #neiperte #vigevano #notizie Cefalù, pestato per aver difeso una commerciante: identificato un 31enneCEFALU’ – Pestato per aver difeso una commerciante di Cefalù che aveva avuto una discussione con un 31enne durante un acquisto. Massacrato di calci e pugni con una prognosi di 50 giorni dall’uomo che ... msn.com Pestaggio Campodipietra, sindaco: "Saremo parte civile" - Resta in carcere il giovane di 20 anni autore del violento pestaggio a Campodipietra. Ieri ha scelto di non parlare davanti al Gip, nell'interrogatorio di convalida degli arresti. Il sindaco del ... ll giornale d - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.