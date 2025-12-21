Violento pestaggio in via Gandhi Cinque aggressori ancora in fuga I carabinieri setacciano i video

Nella zona di via Gandhi si è verificato un grave episodio di violenza, con un pestaggio che ha coinvolto due persone. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili, ancora in fuga. Tutti gli sforzi sono concentrati nel raccogliere elementi utili alle indagini e garantire la sicurezza della comunità.

Tutte le telecamere dell’area di via Gandhi sono al vaglio dell’Arma: si cercano frame, fermo-immagini, volti per aiutare gli investigatori a individuare le facce dei ragazzi autori del pestaggio di due giorni. Come teatro, l’area davanti al supermercato Coop di via Gandhi. Lì vicino c’è anche una scuola privata, la Iexs. Ma in generale, quello è un punto dove spesso molti ragazzi si incrociano. E due giorni un gruppo formato da cinque giovani – non pare sia ancora sicuro che fossero tutti minorenni –, un piccolo branco, ha aggredito e picchiato a mani nude un altro mini gruppetto di tre ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violento pestaggio in via Gandhi. Cinque aggressori ancora in fuga. I carabinieri setacciano i video Leggi anche: Violento regolamento di conti, ma gli aggressori pestano e rapinano la persona sbagliata: cinque arresti Leggi anche: Circondato, accoltellato e picchiato: il video del violento pestaggio contro lo studente rimasto invalido a Milano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Violento pestaggio in via Gandhi. Cinque aggressori ancora in fuga. I carabinieri setacciano i video. Violento pestaggio in via Gandhi. Cinque aggressori ancora in fuga. I carabinieri setacciano i video - L’Arma sta esaminando la videosorveglianza installata in tutta l’area della Coop. ilrestodelcarlino.it

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il titolare di un pub di Prato ritenuto responsabile del violento pestaggio di un uomo di 46 anni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.