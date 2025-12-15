Il 10eLotto premia Rimini vincita da 5 mila euro con un 8 Doppio Oro

Il 10eLotto continua a regalare emozioni e premi in Emilia Romagna. Venerdì 12 e sabato 13 dicembre, la regione ha totalizzato vincite per circa 20 mila euro, tra cui spicca una vincita di 5 mila euro a Rimini con un 8 Doppio Oro. Ecco i dettagli delle ultime estrazioni e successi.

© Riminitoday.it - Il 10eLotto premia Rimini, vincita da 5 mila euro con un 8 Doppio Oro Il 10eLotto premia l'Emilia Romagna. Come riporta Agipronews, i concorsi di venerdì 12 e sabato 13 dicembre hanno regalato alla regione - tra i premi più alti - vincite complessive pari a 20mila euro. Venerdì in Aurelio Saffi a Rimini vincita da 5 mila euro con un 8 Doppio Oro, mentre sabato in.

