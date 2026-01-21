VIDEO | Ciclone Harry ristoranti e lidi pagano il prezzo più alto | a Giardini distrutta La Cambusa

Il passaggio del ciclone Harry ha causato ingenti danni a diverse strutture lungo la costa messinese. In particolare, ristoranti e lidi, come

Dalla zona sud del capoluogo alla provincia a ridosso del Catanese tutte le strutture sul mare a Taormina, Letojanni e Naxos hanno subito danni ingenti. Come il rinomato locale Da Santa Margherita nel capoluogo al punto maggiormente vicino alla provincia catanese sono i locali sul mare a pagare il prezzo più alto del disastro provocato dal ciclone che metterà a dura prova la ripresa della stagione turistica nel Messinese. Tra le immagini che girano in Rete anche i danni al ristorante "La Cambusa" a Giardini Naxos. Tutto da ricostruire per i titolari di uno dei punti rinomati per la degustazione del pesce.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ciclone Harry, ristoranti e lidi pagano il prezzo più alto: a Giardini distrutta "La Cambusa"Il passaggio del ciclone Harry ha causato ingenti danni a diverse strutture lungo la costa messinese, con particolare impatto su ristoranti e lidi.

Ristoranti e lidi di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal ciclone HarryLa violenza delle mareggiate ha invaso locali e stabilimenti affacciati sul mare, lasciando danni pesanti lungo le coste del Sud Italia. Strutture compromesse, arenili erosi e attività costrette a fer ... italiaatavola.net

Il ciclone Harry si abbatte nel Sud Italia: violente mareggiate e danni. VideoNel Messinese il bilancio dei danni è pesante. A Santa Teresa di Riva gran parte del paese è senza acqua e senza elettricità e in alcuni tratti il lungomare è stato completamente distrutto. Situazioni ... tg.la7.it

La furia del ciclone Harry mette in ginocchio il porticciolo dell’Arenella, a Palermo. Onde violentissime hanno causato barche affondate, pontili distrutti e tubi e strutture sradicate dalla forza del mare. - facebook.com facebook

#TG2000 - #Maltempo, allerta massima per ciclone #Harry. Emergenza in #Sicilia #21gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Sardegna #Calabria #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com