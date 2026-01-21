Ciclone Harry ristoranti e lidi pagano il prezzo più alto | a Giardini distrutta La Cambusa

Il passaggio del ciclone Harry ha causato ingenti danni a diverse strutture lungo la costa messinese, con particolare impatto su ristoranti e lidi. A Giardini Naxos,

Da Santa Margherita nel capoluogo al punto pi vicino alla provincia catanese sono i locali sul mare a pagare il prezzo più alto del disastro provocato dal ciclone che metterà a dura prova la ripresa della stagione turistica nel Messinese. Tra le immagini che girano in Rete anche i danni al.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ciclone Harry, è il giorno più critico: scuole chiuse, evacuazioni e costa ionica sotto pressioneOggi la Sicilia affronta il momento più critico del maltempo causato dal ciclone Harry.

Ristoranti e lidi di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal ciclone HarryLa violenza delle mareggiate ha invaso locali e stabilimenti affacciati sul mare, lasciando danni pesanti lungo le coste del Sud Italia. Strutture compromesse, arenili erosi e attività costrette a fer ... italiaatavola.net

Ciclone Harry, la devastazione dopo la tempesta: strade costiere sgretolate e borghi marinari invasi dai detritiLa conta dei danni è già cominciata all'alba. I danneggiamenti sono ingenti soprattutto dal punto di vista delle arterie stradali. Ma tanti ristoranti e locali dovranno ricostruire. lasicilia.it

La furia del ciclone Harry mette in ginocchio il porticciolo dell’Arenella, a Palermo. Onde violentissime hanno causato barche affondate, pontili distrutti e tubi e strutture sradicate dalla forza del mare. - facebook.com facebook

#TG2000 - #Maltempo, allerta massima per ciclone #Harry. Emergenza in #Sicilia #21gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Sardegna #Calabria #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com