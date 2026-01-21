Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 18 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 21 gennaio 2026 alle ore 18:10. Sono segnalate code e rallentamenti sulla Pontina all’altezza di Aprilia per incidente in direzione Latina, con traffico congestionato anche sul raccordo tra Pontina e Roma Sud. Lavori in corso sulla Casilina e sulla A24 tra Portonaccio e Tor Bella Monaca. Si consiglia di pianificare i percorsi e consultare gli aggiornamenti sulla mobilità regionale.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio riapertura code per incidente sulla Pontina all'altezza di Aprilia direzione Latina contatti sul raccordo in esterna tra Pontina diramazione Roma Sud mentre in in terra abbiamo contattati tra Cassia bis a Prenestina cosa tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio d'accordo è uscita cose sulla caccia che l'ho già te l'ho Giustiniani n 200 C per lavori code sulla Pontina in direzione Latina all'altezza di Borgo Piave code per lavori nei due sensi anche sulla Casilina all'altezza di Tor Bella Monaca fino a finocchio da Federico Di Lernia mobilità tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

