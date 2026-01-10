Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 18 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo incidente sull'Aurelia code tra Torrimpietra Aranova direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Dove sono presenti code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro e anche sulle consolari nel dettaglio sulla via Cassia traffico intenso tra Olgiata Isola Farnese in entrambi i sensi di marcia più avanti rallentamenti tra il raccordo anulare e via di Grottarossa direzione centro criticità anche sulla Flaminia tra il raccordo anulare e Corso di Francia e sulla Salaria a partire dall' Aeroporto di Roma Urbe entrambe in direzione Foro Italico proprio nella zona del Foro Italico oggi allo stadio Olimpico si gioca Roma meno Sassuolo fischio d'inizio alle 18 per l'incontro valido per la ventesima giornata di Serie A previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area circostante con possibili disagi alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi ed infine fino alle 21 di questa sera è previsto uno sciopero nazionale del potere dello Stato Trenitalia garantiti i servizi essenziali nella fascia oraria 18 21 maggiori dettagli sul nostro sito nella pagina dedicata Da Rosa Galati Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a più tardi un servizio della Regione Lazio

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

