Il 23 gennaio si terranno i funerali di Valentino Garavani a Roma, dopo due giorni di camera ardente allestita presso PM23 in piazza Mignanelli 23. La figura del famoso stilista viene ricordata per il suo contributo nel mondo della moda, lasciando un’eredità significativa nel panorama italiano e internazionale. La cerimonia rappresenta un momento di commiato e riconoscimento per una delle figure più influenti del settore.

Tantissime persone stanno arrivando per dare l’ultimo saluto a Valentino Garavani, l’immenso stilista morto il 19 gennaio. La camera ardente è stata allestita presso PM23 in piazza Mignanelli 23 a Roma, i funerali si terranno il 23 gennaio sempre nella Capitale. La camera ardente per Valentino Garavani La camera ardente per Valentino Garavani resterà aperta anche il 22 gennaio dalle 11 alle 18. Il feretro è arrivato presso PM23, dove ha sede la sua fondazione, la mattina del 21 gennaio dalla villa sulla Appia antica in cui viveva. Ad accoglierlo una folla di gente, giornalisti e le persone più vicine allo stilista come Giancarlo Giammetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valentino Garavani, il lungo addio a Roma dai due giorni di camera ardente ai funerali di venerdì 23 gennaio

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'ultimo imperatore. I funerali venerdì 23 gennaio a RomaValentino Garavani, celebre stilista italiano, è deceduto all'età di 93 anni.

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda. I funerali venerdì 23 gennaio a RomaValentino Garavani, celebre stilista italiano, è scomparso all’età di 93 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: The Last Emperor, il documentario che raccontò il Valentino segreto; Dive, divine e principesse: le star più indimenticabili vestite da Valentino; Valentino e Capri, un lungo amore; È morto Valentino, addio all’ultimo imperatore della moda.

Valentino Garavani e le sue regine: amicizie, vacanze, segreti e una famiglia allargata fuori dai riflettoriValentino Garavani strinse profonde amicizie con numerose reali di tutto il mondo. Celebre rimane il rapporto con Lady Diana e la vacanza sullo yacht TM Blue One, l’invito della principessa Marie Chan ... vanityfair.it

Nella moda il rosso era di ValentinoIn ogni sfilata di Valentino Garavani, lo stilista morto lunedì a 93 anni e noto semplicemente con il nome Valentino, c’era almeno un abito rosso. Il primo in assoluto era in tulle, senza spalline, lu ... ilpost.it

Celebriamo Valentino Garavani con gli scatti dell'archivio di Vogue Italia - facebook.com facebook

Da PM23, sede della fondazione romana di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, il dialogo tra gli abiti di alta moda dello stilista e le opere di Joana Vasconcelos x.com