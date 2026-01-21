È stata aperta questa mattina alle 10:50 la camera ardente di Valentino Garavani, presso la sede della Fondazione in piazza Mignanelli a Roma. L'evento rappresenta un momento di commozione e riflessione, in cui si rende omaggio a uno dei grandi stilisti italiani. La cerimonia si svolge in un’atmosfera di rispetto e semplicità, nel rispetto della sua importante eredità nel mondo della moda.

La camera ardente di Valentino Garavani ha aperto questa mattina alle 10,50, con dieci minuti di anticipo rispetto all'orario previsto, nella sede della Fondazione in piazza Mignanelli 23 a Roma. Già decine e decine di persone erano in coda lungo le transenne per rendere l'ultimo saluto allo stilista e il flusso è proseguito ininterrotto. All'ingresso sono visibili le prime corone di fiori, arrivate dal Comune di Roma e dal Teatro dell'Opera. Per il Comune presente l'assessore Alessandro Onorato. Tra i primi a rendere omaggio anche due signore romane. "È un triste giorno per la moda italiana, sicuramente nel mondo.

© Agi.it - L'ultimo omaggio a Valentino, aperta la camera ardente. Alessandro Michele: "Un'eredità im...

Valentino, aperta la camera ardente: Alessandro Michele, Eleonora Abbagnato e turisti da tutto il mondoAlle 11 di oggi è stata aperta la camera ardente di Valentino presso la sua maison a Roma, dopo alcune ore di attesa.

Valentino, aperta la camera ardente a Roma. L’omaggio all’‘ultimo imperatore’ della modaA Roma è stata aperta questa mattina la camera ardente di Valentino, celebre stilista scomparso lunedì all’età di 93 anni.

