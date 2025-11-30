Caro voli e treni la denuncia di Assoutenti | Prezzi alle stelle nei giorni a ridosso delle feste di Natale
Prezzi alle stelle per chi decide di prendere un treno o un aereo a ridosso delle festività di Natale. Oltre al caro voli, chi si sposterà in treno o in auto dovrà fare i conti con i rincari, considerato che anche i biglietti ferroviari hanno raggiunto livelli elevati e che i listini dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
+++ Caro voli a Natale, per andare in Sicilia conviene fare scalo a...Varsavia: i prezzi +++ Quanto costa uno scalo in Polonia https://qds.it/caro-voli-sicilia-natale-scalo-varsavia-prezzi-cronaca/ - facebook.com Vai su Facebook
? I siciliani potranno contare sul bonus della #RegioneSiciliana contro il caro voli fino al 28 febbraio 2026. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @AlessandArico @RenatoSchifani Vai su X
Natale, viaggi da salasso: aerei oltre i 400 euro, treni a 200, carburanti in salita. La mappa del caro-spostamenti - Assoutenti denuncia prezzi record per chi viaggia in occasione delle prossime festività natalizie. Segnala corriere.it
Pasqua, Assoutenti denuncia: "Caro-trasporti per treni e pullman, aerei fino a +470%" - Oltre 600 euro per volare da Milano a Brindisi sotto le feste, fino a 360 euro per un viaggio di sola andata in treno da Torino a Reggio Calabria. Secondo rainews.it
Bonus caro voli prorogato fino al 28 febbraio 2026 per viaggiare a Natale - I residenti della Sicilia possono usufruire di agevolazioni per volare verso casa a costi ridotti anche durante le festività natalizie ... Lo riporta quifinanza.it