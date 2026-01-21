Ursula von der Leyen | Vogliamo una economia forte e alti livelli di istruzione

Ursula von der Leyen ha ribadito l’importanza di rafforzare l’economia europea e di investire in un’istruzione di qualità. La presidente della Commissione sottolinea come l’indipendenza strategica dell’Unione sia fondamentale per garantire stabilità, innovazione e coesione sociale, elementi essenziali per affrontare le sfide globali e costruire un futuro sostenibile e resiliente per i cittadini europei.

Durante un intervento alla Plenaria del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen ha delineato cosa significhi, in termini concreti, puntare all'indipendenza strategica. Un'economia capace di crescere, un mercato unico competitivo e un apparato industriale all'altezza della competizione globale sono, secondo lei, elementi essenziali. Ma l'attenzione si è spostata anche su altri ambiti, meno spesso associati alla geopolitica: istruzione, sanità, innovazione. Secondo von der Leyen, "un'economia forte, un mercato unico e una base industriale fiorenti" devono accompagnarsi a "alti livelli di istruzione, talento e sistemi sanitari" per poter parlare davvero di un'Europa autonoma.

