Cina fine dei sussidi per l’auto elettrica Il mercato ora deve fare da sé
Non sembra casuale il tempismo con cui il Governo cinese annuncia l’ interruzione degli aiuti pubblici alla diffusione sul mercato nazionale delle vetture elettriche e plug-in (queste ultime sono ibride con batteria di grande taglia, ricaricabile da fonte di corrente esterna) e di aver raggiunto un accordo sulla fornitura all’occidente di terre rare, indispensabili per costruire batterie. La decisione di interrompere i sussidi statali costituisce uno spartiacque importante per la Repubblica Popolare: è una prova di maturità per il mercato delle cosiddette Nev (New energy vehicles), come vengono chiamate localmente le vetture elettrificate, che, per la prima volta da tre lustri, dovrà sostenersi da solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cina: il cessate il fuoco e la fine dei combattimenti e delle violenze sono fondamentali Il 30 ottobre, ora locale, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione aperta sulla situazione del Sudan, preoccupandosi per l’escalation di violenza a - facebook.com Vai su Facebook
La Cina è «pronta a combattere fino alla fine» nella guerra commerciale con gli Stati Uniti - X Vai su X
La Cina sulla via del libero mercato. Fine dei sussidi alle auto elettriche - Qualcosa che suona come surreale, assurdo, visti i fiumi di denaro pubblico che negli ultimi anni hanno inond ... Scrive formiche.net