Una Hotels, abito da sera e via per l’Europa Dopo il primo successo in campionato, il team si prepara a affrontare le sfide europee con rinnovata fiducia. L’assetto stabile e le certezze acquisite rafforzano l’autorevolezza della squadra, che si appresta a vivere un’esperienza internazionale con determinazione e concentrazione. È il momento di consolidare il percorso intrapreso, puntando a risultati positivi e a un’evoluzione costante, mantenendo sempre un approccio sobrio e mir

Abito da sera e via che si va in Europa, con il morale rinfrancato dal primo successo esterno in campionato e con un assetto che finalmente regala certezze e, automaticamente, fiducia a tutta il gruppo. La Pallacanestro Reggiana stasera ospita il Cedevita Junior per la 4ª partita del gruppo L e con la possibilità, più che mai concreta, di staccare aritmeticamente il pass per i quarti di finale della Fiba Europe Cup. Se nel match delle 19,30 il KK Bosna supererà Oradea, la Una Hotels – vincendo – si assicurerà l’approdo ai quarti di finale della competizione. Un traguardo che sarebbe assolutamente meritato, perché anche nei momenti di massima difficoltà, la truppa di Priftis non ha mai messo in secondo piano l’impegno continentale e adesso potrebbe raccogliere frutti insperati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

