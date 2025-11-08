Perché Kasia Smutniak è in cima alla Mole Antonelliana con imbragatura e abito da sera

Fanpage.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il meraviglioso abito di Armani è stato messo a dura prova" ha scritto Kasia Smutniak, protagonista col compagno Domenico Procacci di un'esperienza indimenticabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Kasia Smutniak in Diamanti di Ozpetek: il look in smoking di velluto over e chic per il red carpet - il nuovo film di Ferzan Ozpetek, dal 19 dicembre al cinema - Scrive vogue.it

Da Kasia Smutniak a Juliette Binoche, i look più belli alla Festa del Cinema di Roma 2024 - Tra bagliori preziosi, creazioni total black e abiti da vera star, il glamour &#232; ancora una volta protagonista sul tappeto rosso romano. Scrive iodonna.it

Kasia Smutniak alla Milano Fashion Week con top gioiello e completo di velluto: il look déco chic per l'ultima sfilata di Giorgio Armani - Ma oggi, Kasia Smutniak &#232; arrivata alla Milano Fashion Week per rendere omaggio allo stilista Giorgio Armani. Come scrive vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Kasia Smutniak 232