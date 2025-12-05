Arabba porta del Sellaronda | una giornata alla scoperta delle novità nello ski tour più famoso del mondo

Grande apertura del Sellaronda 2025-2026: piste iconiche, neve perfetta e un nuovo impianto che risolverà il problema delle code al Pordoi. Il racconto di una giornata speciale da trascorrere sugli sci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arabba, porta del Sellaronda: una giornata alla scoperta delle novità nello ski tour più famoso del mondo

Contenuti che potrebbero interessarti

Gioiellino Arabba, per sciate mozzafiato tra Sellaronda e Grande Guerra - A 1600 metri di quota, incastonato tra la Marmolada (3342 metri) a sud e il Piz Boè (3150 metri, Gruppo del Sella) a ovest, Arabba ha una posizione privilegiata per gli amanti dello sci, che sia ... Come scrive gazzetta.it

Arabba: trekking e bici ai piedi delle Dolomiti più belle - La località delle Dolomiti venete si trova innanzitutto al centro di un panorama che comprende alcune delle più ... Scrive gazzetta.it

Seggiovia connetterà Malga Ciapela a Sellaronda e Arabba: «Sarà più veloce e funzionale» - Un progetto che rivoluzionerà lo sci e quindi il turismo nell'Alto Agordino sta per vedere la luce. Secondo ilgazzettino.it

Seggiovia connetterà Malga Ciapela a Sellaronda e Arabba: «Sarà più veloce e funzionale» - Si prevedono ricadute positive anche per gli stessi paesi per quanto riguarda il miglioramento dell'offerta turistica e per la riduzione del traffico sulle strade e nei centri abitati. Secondo ilgazzettino.it