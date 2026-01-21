Una barca destinata all’inclusione | Il grande regalo di un benefattore

Il Circolo Nautico Volano di Codigoro, guidato dal presidente Stefano Totti, ha ricevuto una nuova imbarcazione. Si tratta di una barca a vela di oltre dieci metri, dal valore di circa 50.000 euro. Questa iniziativa rappresenta un gesto di solidarietà volto a promuovere l'inclusione e l'accesso allo sport nautico per tutte le persone, rafforzando il ruolo della comunità nel favorire opportunità di partecipazione e integrazione.

Il Circolo Nautico Volano di Codigoro, presieduto da Stefano Totti si è dotato di una barca a vela di oltre dieci metri di lunghezza del valore di circa 50.000 euro il cui utilizzo sarà destinato all' inclusione e alla salvaguardia dell'ambiente. "Sono state le precise richieste del donatore ferrarese, che vuole rimanere anonimo ma condividiamo pienamente - spiega il presidente del sodalizio velico codigorese - e vorrei, poichè si chiama Gea che significa Terra, divenisse la Goletta Verde dei sette lidi comacchiesi". Un'imbarcazione attualmente ormeggiata presso il circolo nautico di Marina degli Estensi l'unico porto che poteva ospitarla per il pescaggio che ha la barca a vela.

