Un pezzo di Como torna a casa | la Pinacoteca riceve nuove opere di Ico Parisi

Il Comune di Como annuncia l’arrivo di nuove opere di Ico Parisi presso la Pinacoteca, grazie a una recente donazione. Questa acquisizione arricchisce il patrimonio culturale della città, rendendo più accessibile il lavoro di uno dei protagonisti dell’architettura e del design del Novecento. La collezione riflette l’importanza di Parisi nel panorama artistico locale e nazionale, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Como.

Il Comune di Como acquisisce una nuova e importante donazione di opere legate a Ico Parisi, architetto e designer che ha lasciato un segno profondo nella storia culturale della Como del Novecento. Il lascito arriva da un privato cittadino che Parisi lo ha conosciuto e frequentato personalmente.

