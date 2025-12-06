Ancona,6 dicembre 2025 – Ancona si riappropria di uno dei luoghi simbolo della sua storia, culturale e non solo. Oggi riapre al pubblico la Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’, dopo un lungo periodo di restauri, adeguamenti e riallestimenti, a cui hanno contribuito figure come Stefano Zuffi, che ha impostato il percorso in chiave cronologica, restituendo alle collezioni un ordine leggibile e un filo narrativo continuo, Luigi Gallo, che ha riorganizzato le grandi pale d’altare di area veneta, offrendo loro un nuovo equilibrio espositivo attraverso l’inserimento della sala dedicata a Tiziano, l’assessore alla Cultura Marta Paraventi, che ha poi ampliato e valorizzato ulteriormente i percorsi storico-artistici, rafforzando il racconto delle scuole locali, enfatizzando la relazione tra le opere e le vicende della città, e approfondendo la sezione dedicata a Francesco Podesti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La casa dei capolavori, Ancona si riappropria della Pinacoteca civica con le opere più belle