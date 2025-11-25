Milan quando c’è Rabiot non si perde mai | numeri e statistiche con il francese in campo

Esiste un Milan con e un Milan senza Adrien Rabiot: pochi giri di parole. Dati e numeri testimoniano quanto sia importante per il Diavolo l'apporto del centrocampista francese classe 1995 sul terreno di gioco. Un acquisto fondamentale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quando c’è Rabiot non si perde mai: numeri e statistiche con il francese in campo

