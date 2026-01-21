Un concorso di progettazione per rida vita all' ex Distretto Militare

Questa mattina, il Comune di Foggia e Adisu Puglia hanno sottoscritto il contratto di comodato d’uso, segnando l’avvio ufficiale del concorso di progettazione per il restauro dell’ex Distretto Militare. L’intervento prevede la trasformazione dell’edificio in una residenza universitaria moderna, contribuendo allo sviluppo del patrimonio cittadino e alle esigenze del territorio.

Sottoscritto il contratto di comodato d'uso tra Comune e Adisu, ultimo atto necessario all'avvio del concorso di progettazione per il restauro dell'ex Distretto Militare di Foggia Si è svolta questa mattina, la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso tra il Comune di Foggia e Adisu Puglia, ultimo atto necessario all'avvio del concorso di progettazione per il restauro dell'ex Distretto Militare di Foggia, destinato a diventare una moderna residenza universitaria con 120 nuovi posti letto. Casa dello studente ma non solo: lo storico immobile, infatti, oltre a ospitare spazi e aree dedicate allo studio e alla socializzazione degli studenti, sarà la sede del nuovo polo museale integrato dedicato al Maestro Umberto Giordano, a cura del Comune di Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

A Gambettola nasce il laboratorio teatrale che ridà vita a Gambino e SgambettaA Gambettola prende vita un nuovo laboratorio teatrale dedicato a Gambino e Sgambetta, simboli storici del Carnevale locale.

Biometano, compost e grafene: così Ecolan ridà nuova vita ai rifiuti [FOTO e VIDEO]Ecolan spa trasforma i rifiuti organici in risorse preziose con il nuovo impianto di trattamento Forsu, producendo biometano, compost e grafene.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Architetti: progettazione di allestimenti espositivi pubblici per il concorso al Museo Forte di Fortezza; Oristano, un concorso di progettazione per la riqualificazione del Rimedio; Foggia, una residenza universitaria nell'area del Distretto Militare; L’ingresso nord di Oristano cambia volto, un concorso di progetti per il Rimedio.

Riqualificazione dell’area del Rimedio, la Provincia di Oristano lancia un concorso per la progettazioneUn concorso per la progettazione della riqualificazione dell’area del Rimedio. È l’iniziativa in via di pubblicazione lanciata dalla Provincia di Oristano, con l’obiettivo di valorizzare l’ingresso ... linkoristano.it

Foggia, l’ex Distretto Militare rinasce: 120 posti letto per studenti e il Museo Umberto Giordano. Firmato il comodato, lanciato il concorso di progettazioneFoggia, l'ex Distretto Militare rinasce: 120 posti letto per studenti e il Museo Umberto Giordano. Firmato il comodato, lanciato il concorso di ... ilsipontino.net

Presentato ieri mattina il #concorso di idee per la progettazione grafica dei #prodotti della linea “Neco”, che sarà realizzata dagli #studenti - facebook.com facebook