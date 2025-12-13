A Gambettola nasce il laboratorio teatrale che ridà vita a Gambino e Sgambetta

A Gambettola prende vita un nuovo laboratorio teatrale dedicato a Gambino e Sgambetta, simboli storici del Carnevale locale. Questa iniziativa segna un'importante novità per la tradizionale festa, coinvolgendo attivamente la comunità e valorizzando il patrimonio culturale del paese. La 140ª edizione del Carnevale si avvicina con entusiasmo e nuove proposte che rafforzano il senso di identità e partecipazione.

Gambettola si prepara a celebrare la 140ª edizione del suo Carnevale con una novità che unisce tradizione, teatro e partecipazione della comunità. La Sala del consiglio comunale ha ospitato la presentazione del nuovo progetto di laboratorio teatrale che culminerà in una produzione scenica.

