Un anno dopo la tragedia, un gruppo di amici si è ritrovato sulla stessa scogliera per ricordare Stefano. Domenica scorsa, hanno portato un mazzo di fiori, che è stato deposto tra le onde, come gesto di memoria e rispetto. Un momento di riflessione silenziosa, per mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più e condividere un attimo di vicinanza.

Un gruppo di amici, domenica scorsa, è tornato là, su quella scogliera con un mazzo di fiori in mano, consegnato poi alle onde. Davanti quel mare che Stefano aveva amato e perlustrato. Quel 17 gennaio 2025, Stefano Palagini, 55 anni, agente di pellami, era partito da San Miniato per un’immersione a Calafuria: fu colto da un malore mentre si trovava in acqua. Un malore che non gli lasciò scampo: Stefano andò in arresto cardiaco e fu rianimato a lungo sul posto prima di essere trasferito a Pisa con l’elisoccorso, in condizioni che apparvero purtroppo, fin da subito, disperate. Una tragedia che ha segnato San Miniato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un anno dopo la tragedia. Tornano sulla scogliera per ricordare Stefano

