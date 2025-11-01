La Serbia si ferma anche a Milano per ricordare la tragedia di Novi Sad un anno dopo

Milanotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sedici minuti di silenzio, a Milano: uno per ciascuna delle vittime della tragedia che avvenne alla stazione di Novi Sad, in Serbia, un anno fa, l'1 novembre 2024, quando a causa del crollo di una tettoia morirono 16 persone.Da quel giorno, nelle principali città della Serbia, studenti e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Flash mob in centro a Milano per ricordare il 7 ottobre - Un centinaio di persone sta manifestando in piazza San Carlo, in pieno centro a Milano, per ricordare le vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serbia Ferma Milano Ricordare