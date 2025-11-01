La Serbia si ferma anche a Milano per ricordare la tragedia di Novi Sad un anno dopo
Sedici minuti di silenzio, a Milano: uno per ciascuna delle vittime della tragedia che avvenne alla stazione di Novi Sad, in Serbia, un anno fa, l'1 novembre 2024, quando a causa del crollo di una tettoia morirono 16 persone.Da quel giorno, nelle principali città della Serbia, studenti e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Tg2. . In #Serbia centinaia di migliaia di cittadini a #NoviSad per celebrare il primo anniversario della tragedia alla stazione in cui hanno perso la vita 16 persone e che ha innescato il più grande movimento di protesta nella storia recente del Paese - facebook.com Vai su Facebook
