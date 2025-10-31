Ultim’ora Napoli gioia pazzesca per Conte | il club ufficializza il grande ritorno

Il report ufficiale dell’allenamento del Napoli ufficializza un grande ritorno per Antonio Conte: Romelu Lukaku è infatti tornato ad allenarsi a Castel Volturno, svolgendo lavoro differenziato. Dopo l’infortunio patito nell’amichevole contro l’Olympiacos a luglio, l’attaccante stava ha infatti svolto la prima fase del recupero in Belgio, rimanendo in stretto contatto con lo staff medico del Napoli. Lukaku torna a Napoli: le prossime fasi del recupero. Ora inizia una nuova fase per Lukaku. L’attaccante continuerà infatti il suo recupero, questa volta, a Napoli, sotto l’osservazione dello staff medico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, gioia pazzesca per Conte: il club ufficializza il grande ritorno

