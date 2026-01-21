Ue studio | da Ets2 fino a 280 euro in più per auto e 600 euro per riscaldamento

Uno studio recente evidenzia possibili aumenti nei costi delle imprese italiane, con effetti economici significativi. Dal 2028, l’applicazione dell’Ets2 potrebbe comportare spese aggiuntive fino a 280 euro per auto e 600 euro per riscaldamento. Questa misura, rinviata di un anno, interessa il settore del trasporto e le aziende che dovranno affrontare nuovi oneri finanziari, stimati tra alcuni miliardi di euro.

(Adnkronos) – Rinviata di un anno ma per le imprese già oggetto di discussione, l’entrata in vigore dell’Ets2 che dal 2027, con effetti a partire dal 2028, comporterà a carico delle aziende costi che potrebbero incidere tra 2 e 15 mld di euro per il trasporto stradale e tra 0,7 e 5 mld di euro per il residenziale al 2030. Forchetta che dipende dal range del prezzo delle quote CO2. Ne dà conto uno studio di Bip, multinazionale di consulenza strategica con consolidata esperienza nell’analisi degli impatti economici, industriali e regolatori delle politiche di transizione energetica, commissionato da Assogasliquidi-Federchimica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: A Milano fino a 600 euro di contributo per le spese del riscaldamento. Chi potrà fare domanda

Studio Associati Maior ottiene risarcimento di circa 600.000 euro contro ASL Napoli 1 Centro per decesso da responsabilità sanitariaLo Studio Associati Maior ha ottenuto un risarcimento di circa 600.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ue, studio: da Ets2 fino a 280 euro in più per auto e 600 euro per riscaldamentoDallo studio emerge come l’introduzione dell’Ets2 possa tradursi in un significativo incremento dei costi per famiglie e imprese della spesa annuale per il riscaldamento fino a 600 €/anno. Inoltre, ... adnkronos.com

ETS2, è già rivolta sulle nuove tasse europee contro la CO2Sarà pienamente operativo soltanto nel 2027, ma le grandi manovre sull’ETS2, il nuovo sistema di scambio europeo delle emissioni di CO2, sono già cominciate. Sia a livello politico che industriale. huffingtonpost.it