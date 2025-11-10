A Fossacesia perso un presidio sanitario importante si trovi un' alternativa | l' appello di Impegno Comune

“Lo studio medico associato di Fossacesia, in via Sangro, ha chiuso i battenti dopo vent’anni e purtroppo la nostra comunità perde un servizio importante che garantiva assistenza dodici ore al giorno ed era dotato di un piccolo ambulatorio di infermeria e di una segreteria molto efficiente”. È. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

