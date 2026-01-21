Trump | Vogliamo la Groenlandia se dite no ce ne ricorderemo Ma non useremo la forza

Recentemente, Donald Trump ha espresso interesse per la Groenlandia, sottolineando che gli Stati Uniti desiderano acquisirla e che, indipendentemente dalla risposta europea, la questione rimarrà impressa. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando i possibili sviluppi geopolitici legati a questa vasta regione. Di seguito, analizziamo il contesto e le implicazioni di questa proposta, considerando le relazioni tra Stati Uniti ed Europa.

Gli Usa vogliono «questo grosso pezzo di ghiaccio chiamato Groenlandia » e «se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo molto» e «se diranno di no, ce lo ricorderemo». Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nel suo discorso al Forum di Davos. «Probabilmente non otterremo nulla, a meno che io non decida di usare una forza e una potenza eccessiva, nel qual caso saremmo, francamente, inarrestabili, ma non lo farò. Questa è probabilmente l’affermazione più importante, perché la gente pensava che avrei usato la forza. Non devo usare la forza. Non voglio usare la forza. Non userò la forza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

