L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia torna al centro dell’attenzione, con dichiarazioni che sottolineano un possibile accordo pacifico. Il governo americano manifesta l’intenzione di acquisire il territorio, sottolineando che, in caso di rifiuto, manterrà un atteggiamento di rispetto. Questa vicenda evidenzia le dinamiche geopolitiche attorno a questa regione strategica, senza ricorrere a minacce o azioni militari, ma puntando su dialogo e negoziato.

Gli Usa vogliono «questo grosso pezzo di ghiaccio chiamato Groenlandia » e «se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo molto» e «se diranno di no, ce lo ricorderemo». Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nel suo discorso al Forum di Davos. «Probabilmente non otterremo nulla, a meno che io non decida di usare una forza e una potenza eccessiva, nel qual caso saremmo, francamente, inarrestabili, ma non lo farò. Questa è probabilmente l’affermazione più importante, perché la gente pensava che avrei usato la forza. Non devo usare la forza. Non voglio usare la forza. Non userò la forza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "Vogliamo Groenlandia, se dite no ce ne ricorderemo. Ma non useremo la forza"

Trump senza freni a Davos: “Vogliamo comprare la Groenlandia, se direte no ce ne ricorderemo”Durante il World Economic Forum di Davos 2026, Donald Trump ha fatto dichiarazioni sorprendenti, affermando che gli Stati Uniti vorrebbero acquistare la Groenlandia e che, in caso di rifiuto, ne prenderanno nota.

Davos, Trump sulla Groenlandia: «Negoziati immediati per comprarla, se direte di no ce ne ricorderemo. L'Europa? Irriconoscibile» Recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno sollevato attenzione, con proposte di negoziati per l’acquisto dell’isola e commenti critici sull’Europa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla

Argomenti discussi: Groenlandia, Trump e i dazi a chi si oppone. Meloni: Errore. Otto Paesi: Spirale pericolosa - La rettifica della Bild: il ritiro delle truppe tedesche era programmato; Danimarca dopo il vertice con Usa: Inaccettabile non rispettare integrità Groenlandia; I cinque partiti: Sulla Groenlandia decidiamo noi; Copenaghen e Nuuk propongono missione Nato in Groenlandia. Trump: Uso della forza? No comment.

Trump, se europei ci diranno di no sulla Groenlandia ce ne ricorderemoGli Usa vogliono questo grosso pezzo di ghiaccio chiamato Groenlandia e se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo molto, se diranno di no, ce lo ricorderemo: lo ha detto Donald Trump nel suo ... ansa.it

Trump: Vogliamo Groenlandia, se dite no ce ne ricorderemo. Ma non useremo la forzaGli Usa vogliono «questo grosso pezzo di ghiaccio chiamato Groenlandia» e «se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo molto» e «se diranno di no, ce lo ricorderemo». Lo ha dichiarato il presidente ... msn.com

#Groenlandia, l'#UnioneEuropea valuta controdazi agli #Usa. #Starmer: "Vogliamo evitarli". #Trump: "Non più obbligato a pensare solo alla pace". #Borse europee in rosso. Al #Tg2Rai ore 13,00 #19gennaio - facebook.com facebook

#Groenlandia, l' #UnioneEuropea valuta controdazi agli #Usa. #Starmer: "Vogliamo evitarli". #Trump: "Non più obbligato a pensare solo alla pace". #Borse europee in rosso. Al #Tg2Rai ore 13,00 #19gennaio x.com