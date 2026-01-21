Donald Trump ha condiviso un’interazione con il presidente francese Emmanuel Macron, evidenziando un commento sullo champagne e sulla proposta di un tavolo di pace per Gaza. Secondo Trump, Macron avrebbe espresso un giudizio critico e poco ottimista, dicendo che “tanto non lo voleva nessuno”. La discussione mette in luce le tensioni e le diverse posizioni tra i due leader su questioni diplomatiche di rilievo.

Donald svela il messaggio mellifluo ricevuto dall’omologo francese, che dileggia per il no al tavolo di pace per Gaza: «Tanto non lo voleva nessuno». Il ganassa dell’Eliseo si picca e torna a minacciare rappresaglie. «Vieni avanti parigino». Donald Trump sembra Carlo Campanini nella famosa gag degli anni Settanta, felice di infierire su Emmanuel Macron, che immaginiamo con la bombetta calzata sulle orecchie come il mononeuronico Walter Chiari. Lampi da avanspettacolo che susciterebbero tenerezza se non avessero come teatro la geopolitica mondiale. Ma questa è la realtà, per fissarla basta dare conto degli ultimi scambi diplomatici fra i due, con il presidente americano impegnato a trattare quello francese come uno zerbino (nel suo immaginario ha preso il posto di Volodymyr Zelensky ) e l’inquilino dell’Eliseo a meritare in pieno il ruolo, per via del mix di velleitaria supponenza pubblica e sudditanza da Fracchia che lo contraddistingue. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump irride Macron e lo stanga: «Balzelli al 200% sullo champagne»

