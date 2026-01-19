donald trump fissa il prezzo di un seggio permanente nel suo consiglio di pace

Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli stati interessati a ottenere un seggio permanente nel nuovo consiglio di pace dovranno versare oltre un miliardo di dollari. La proposta, rivelata dall’Afp il 19 gennaio, stabilisce un criterio di contributo finanziario per le candidature, segnando un possibile cambiamento nelle modalità di assegnazione di ruoli di rilievo in questa istituzione internazionale.

Il testo di otto pagine critica “approcci e istituzioni che troppo spesso hanno fallito”, con un chiaro riferimento alle Nazioni Unite, e chiede il “coraggio” d’intraprendere una nuova strada. Il documento sottolinea inoltre “la necessità di avere un’organizzazione internazionale per la pace più agile ed efficace”. Nell’ultimo anno Trump aveva più volte criticato le Nazioni Unite. In occasione dell’ultima assemblea generale a New York, a settembre, aveva lanciato un attacco su larga scala contro l’organizzazione. Il 7 gennaio aveva inoltre ordinato il ritiro degli Stati Uniti da ben 66 organizzazioni internazionali, di cui circa la metà legate alle Nazioni Unite, definendole “non più al servizio degli interessi statunitensi”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

E alla fine Donald Trump si prende il “suo” Nobel per la Pace: «Grazie, Maria»Donald Trump riceve il suo Nobel per la Pace, ringraziando pubblicamente Maria.

María Corina Machado ha regalato il suo premio Nobel per la pace al presidente Donald TrumpMaría Corina Machado, leader dell’opposizione in Venezuela, ha annunciato di aver consegnato la medaglia del premio Nobel per la pace al presidente Donald Trump in un incontro privato alla Casa Bianca.

