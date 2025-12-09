Malore improvviso muore ristoratore di 50 anni

9 dic 2025

Una morte improvvisa quella di Alessandro Casali, noto ristoratore di Martinengo, che ha lasciato sgomenta la città ma anche le comunità di Cortenuova, di dov’era originario. Aveva 50 anni. Un malore improvviso La tragedia si è consumata la mattina dell’8 dicembre, quando Casali si trovava a Milano con la sua compagna. Un malore lo ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

