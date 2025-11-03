Il mostro che nacque per caso | 71 anni fa Godzilla urlava la paura della bomba atomica
Il 3 novembre 1954 entrava nelle sale giapponesi un film destinato a cambiare per sempre la storia del cinema fantastico: Godzilla faceva la sua prima apparizione sullo schermo, la prima di una lunga serie di presenze cinematografiche che lo hanno reso un pilastro del genere fantascientifico. Settant’anni dopo, il re dei mostri continua a incarnare una serie di significati che vanno ben oltre il semplice intrattenimento. La genesi di Godzilla è legata a un fallimento produttivo. Nel 1954, il produttore Tomoyuki Tanaka tentò di girare in Indonesia un melodramma bellico ambientato durante la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nessun mostro nasce per caso. Mary Shelley l’ha immaginato nel 1816, in una notte di tempesta sul lago di Ginevra. Al Cineclub, lo riportiamo in vita. Giovedì 31 ottobre partiamo con un evento letterario fuori dall’ordinario: Urban Book ci guida dentro la genes - facebook.com Vai su Facebook
Mostro Firenze: legali Vanni, caso da riscrivere come Garlasco - Due casi giudiziari che potrebbero essere riscritti "grazie al progresso delle indagini scientifiche". Secondo ansa.it
Mostro di Firenze, un Dna riapre il caso - Natalino Mele, il bimbo scampato al primo dei delitti che terrorizzeranno la Toscana per 17 anni, non è il figlio di Stefano Mele, condannato per ... Secondo ilgiornale.it
Il "mostro di Firenze", un caso da riaprire? A deciderlo i giudici genovesi - Potrebbe riaprirsi a Genova il caso del Mostro di Firenze, un incubo ... rainews.it scrive