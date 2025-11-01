Una manovra incomprensibile e poi il camion che rimane bloccato in un passaggio a livello mentre arriva un treno che lo travolge ad alta velocità. Il terribile incidente, ripreso dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso, è avvenuto a Meteren, in Olanda. Nello schianto fortunatamente non si registrano morti ma solo cinque feriti lievi, il conducente del camion e quattro passeggeri del treno. Lo riferiscono i media olandesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olanda: camion bloccato a un passaggio a livello, il treno lo travolge