trema tutto scosse ravvicinate in italia paura tra gli abitanti

Nella notte, nel territorio del Messinese, si è verificato un terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro vicino a Militello Rosmarino. Le scosse sono state ravvicinate e hanno generato preoccupazione tra gli abitanti della zona. L’evento sismico è stato monitorato dalle autorità, senza segnalare danni significativi. Si consiglia di rimanere informati attraverso fonti ufficiali per aggiornamenti e indicazioni sulla sicurezza.

Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato nella notte nel Messinese, con epicentro a circa 2 chilometri da Militello Rosmarino, in provincia di Messina. La scossa principale è stata rilevata alle 00.28, a una profondità di 8 chilometri, secondo quanto comunicato dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Al sisma iniziale ne sono seguiti altri due nel corso della notte. Il primo alle 00.50, di magnitudo 2.6, e il secondo alle 04.28, di magnitudo 2.7, entrambi con epicentro a un chilometro da Militello Rosmarino e a una profondità di circa 7 chilometri. Le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione, soprattutto nei piccoli centri dei Nebrodi, dove il silenzio notturno ha reso più percepibile il movimento tellurico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

