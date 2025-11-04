Campi Flegrei trema ancora la terra | scossa avvertita anche a Napoli

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. Diverse le segnalazioni degli abitanti del luogo sui social. La scossa sarebbe stata avvertita anche in diverse zone di Napoli. Stando alle prime informazioni, la scossa è stata registrata alle 19.48 a circa 2 Km di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (27 ottobre - 2 novembre 2025). https://buff.ly/QVmofhE #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto Campi Flegrei/ 15 scosse nelle ultime 48 ore: l’elenco completo degli eventi sismici - Terremoto Campi Flegrei: la terra continua a tremare nella zona flegrea, con ben 15 scosse nelle ultime 48 ore, ecco l'elenco completo ... Come scrive ilsussidiario.net

Campi Flegrei, i terremoti hanno aperto una nuova faglia: 178 scosse in una settimana - Ai Campi Flegrei i terremoti hanno aperto una nuova fagli e il suolo è tornato a sollevarsi di due centimetri al mese contro i 10 ... Segnala iltempo.it

