Campi Flegrei trema ancora la terra | scossa avvertita anche a Napoli

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. Diverse le segnalazioni degli abitanti del luogo sui social. La scossa sarebbe stata avvertita anche in diverse zone di Napoli. Stando alle prime informazioni, la scossa è stata registrata alle 19.48 a circa 2 Km di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

campi flegrei trema terraTerremoto Campi Flegrei/ 15 scosse nelle ultime 48 ore: l’elenco completo degli eventi sismici - Terremoto Campi Flegrei: la terra continua a tremare nella zona flegrea, con ben 15 scosse nelle ultime 48 ore, ecco l'elenco completo ... Come scrive ilsussidiario.net

campi flegrei trema terraCampi Flegrei, i terremoti hanno aperto una nuova faglia: 178 scosse in una settimana - Ai Campi Flegrei i terremoti hanno aperto una nuova fagli e il suolo è tornato a sollevarsi di due centimetri al mese contro i 10 ... Segnala iltempo.it

Campi Flegrei, trema ancora la terra: scossa avvertita anche a Napoli - Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. Come scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei Trema Terra