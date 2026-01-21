The Night Agent 3 | il trailer anticipa un nuovo complicato caso internazionale

Il 19 febbraio, Netflix tornerà con la terza stagione di The Night Agent, una serie thriller che vede Gabriel Basso nel ruolo di Peter Sutherland. Il nuovo trailer anticipa un caso internazionale complesso e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. La serie prosegue nel suo percorso di suspense, offrendo ulteriori sviluppi sulla vicenda e sui personaggi che l’hanno resa apprezzata.

Ritornerà il 19 febbraio sugli schermi di Netflix la serie thriller con protagonista l'attore Gabriel Basso nel ruolo di Peter Sutherland. Netflix ha condiviso online il trailer ufficiale della stagione 3 della serie The Night Agent, in arrivo sulla piattaforma di streaming a partire dal 19 gennaio. I dieci nuovi episodi proseguiranno la storia dell'agente Peter Sutherland, interpretato dall'attore Gabriel Basso. Cosa anticipa il video promozionale della stagione 3 Il teaser delle puntate inedite di The Night Agent mostra un drammatico attacco terroristico e le conseguenze del terribile gesto. La sinossi ufficiale diffusa da Netflix anticipa che l'agente Peter Sutherland riceve la missione di dare la caccia a un giovane agente del Tesoro che è fuggito a Istanbul con delle informazioni .

