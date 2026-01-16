Batman James Gunn smentisce gli ultimi rumor su The Brave and the Bold | Tutte invenzioni

James Gunn ha smentito le ultime indiscrezioni su The Brave and the Bold, definendole invenzioni. Attualmente, il film non ha una data di uscita né una sceneggiatura definita, e il DCU è ancora senza una versione ufficiale del personaggio di Batman. Mentre si intensificano le voci su The Batman Part II, il progetto dedicato al nuovo Cavaliere Oscuro nel DC Universe rimane in fase di sviluppo senza dettagli ufficiali.

